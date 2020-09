Attualità

Rimini

| 14:10 - 11 Settembre 2020

Il nuovo ponte sul fiume Ausa.

Ha aperto alla circolazione a Rimini oggi (venerdì 11 settembre) il nuovo ponte sull’Ausa che collegherà la nuova rotatoria realizzata sulla statale 16 a quella di via Aldo Moro e da qui all’anello di via Caduti di Marzabotto – Jano Planco – Euterpe e agli assi di penetrazione verso il centro città. I collaudi si erano conclusi in estate, al termine dei lavori, rallentati nel 2020 dall'epidemia di nuovo coronavirus.