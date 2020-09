Coronavirus: sei positivi tra i calciatori del Rimini

Sport

Rimini

| 13:57 - 11 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Sono in totale sei i casi di positività al nuovo coronavirus riscontrati tra le fila del Rimini Calcio. Si tratta di sei calciatori, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa in una nota: tutti asintomatici in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico biancorosso. Dopo il primo caso, comunicato nella giornata di ieri (giovedì 10 settembre), sono stati effettuati i tamponi a tappeto su tutta la dirigenza, staff tecnico e rosa dei calciatori: sono state così individuate cinque nuove positività. La società ha disposto l'annullamento degli allenamenti fino a domenica 13 settembre: "Il Rimini FC seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo di sicurezza", scrive la società nella nota.