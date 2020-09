Riccione lancia gli stati generali delle scuole comunali

Attualità

Riccione

| 13:50 - 11 Settembre 2020

Palazzo del Turismo di Riccione.

«Scuola, la parola d'ordine ora è una sola: ripartire». Sono le parole dell'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra, che ha annunciato gli "stati generali delle scuole comunali a Riccione".



Si terrà, infatti, lunedì 14 settembre, al Palazzo del Turismo, l'assemblea plenaria di tutto il personale delle scuole comunali (tre nidi e 6 materne) e del personale dell'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Riccione. Come è noto, le scuole comunali di Riccione, inizieranno l'anno educativo 2020-21, lunedì 21 settembre, una settimana dopo l'avvio delle scuole statali, lunedì 14. Si ricorda che le scuole statali sono Ic1 e Ic Zavalloni, vanno dall'infanzia alle medie, e per queste il Comune si occupa dell'adeguamento degli edifici, che sono di proprietà comunale, e delle mense.



«L'assemblea plenaria del personale delle scuole comunali, quest'anno si annuncia un appuntamento particolarmente sentito - ha spiegato l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra -. Sarà presente tutto il personale del settore scuola, dell'Ufficio comunale competente e la dirigente Stefania Pierigé ringrazio per l'impegno e il duro lavoro di questi mesi. Il sindaco Renata Tosi ed io coglieremo l'occasione per ringraziare tutto il personale delle scuole e degli uffici e per augurare loro un buon inizio anno».



Con la dirigente comunale del settore sarà presente anche il team pedagogico; verrà distribuito l'opuscolo informativo sull'organizzazione delle scuole, sul calendario dell'attività didattica e dei corsi di formazione.



«Sono due i punti che andremo a sottolineare - continua l'assessore - la nostra attitudine e già collaudata esperienza con l'outdoor educativo, momento di crescita per il bambino in un ambiente esterno dove impara attraverso l'esperienza diretta; secondo punto fondamentale è riuscire a sostenere ed accompagnare le maestre e il personale scolastico in questa ripresa di anno educativo per tanti motivi particolare. E' per questo motivo che abbiamo invitato lunedì prossimo, la dottoressa Vittoria Maioli Sanese, psicologa della famiglia, conosciuta ed apprezzata. Oggi più che mai sostenere il personale della scuola alla ripresa significa sostenere le famiglie e i bambini della nostra comunità, accompagnandoli al meglio in questo percorso delicato».



«Infine - ha concluso la Battarra - il messaggio è di ottimismo e di voglia di ricominciare perché solo riappropriandoci della scuola ci riprendiamo la nostra libertà».