Murales omaggio a Gianni Rodari a decorare il nido Pollicino di San Giovanni

| 13:28 - 11 Settembre 2020

I murales al nido comunale Pollicino.

Un omaggio a Gianni Rodari, nel centenario della nascita, sulle pareti del nido comunale "Pollicino" di San Giovanni in Marignano. Ad occuparsi della realizzazione dei murales è stato l'artista marignanese Giacomo Vimini, che per decorare le pareti ha elaborato un disegno predendo spunto dalla filastrocca di Rodari "Il trenino dei bambini". Giacomo Vimini racconta: «Ho avuto la passione del disegno sin da piccolo e con il passare degli anni ho scoperto un nuova forma d'arte: i graffiti. Entrando in questo mondo ho potuto sperimentare nuovo tecniche e ho avuto diverse occasioni per conoscere molte persone, alcune delle quali mi hanno proposto progetti e lavori». Il vicesindaco Michela Bertuccioli: «Ringrazio tutte le persone che sono state coinvolte nel progetto, in primo luogo il giovane marignanese Giacomo che ha mostrato talento e passione, il personale comunale dei Servizi scolastici che in collaborazione con le insegnanti e la cooperativa Formula Servizi alle Persone ha reso possibile questo progetto, trasmettendo attraverso i colori e le parole entusiasmo e valori comuni».