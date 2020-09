Ripartenza della scuola: a Misano non è escluso lieve aumento costo mensa

Attualità

Misano Adriatico

| 12:46 - 11 Settembre 2020

La giunta comunale di Misano Adriatico.

Pronti per l’avvio delle scuole. Il Comune di Misano Adriatico ha definito gli interventi necessari affinché tutti i bambini, circa mille studenti della scuola dell'obbligo, possano rientrare nelle loro aule, dei plessi di Misano Monte (scuola elementare), Cella (scuola elementare) e Misano Istituto Comprensivo (scuole elementari e medie).



«Ripartiremo all’insegna della sicurezza – dice il sindaco Fabrizio Piccioni - Grazie ad un gran lavoro svolto da Comune e Dirigente Scolastico, insieme a tutti i soggetti implicati, garantiamo ai ragazzi strutture adeguate in tempo utile e i servizi aggiuntivi, compreso il trasporto scolastico. Tutti ci auguriamo mesi nei quali la scuola torni esperienza centrale nella vita dei ragazzi, con tutte le precauzioni ma riportando il focus sui valori primari».

«Da molte settimane la macchina comunale e la Giunta sono al lavoro per garantire ai ragazzi di Misano la ripartenza in presenza in una scuola accogliente e sicura. Con le direttive di Governo e Regione - il commento del Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Elena Malpassi - abbiamo ridisegnato i servizi scolastici all’altezza dell’ottimo servizio sempre offerto. Abbiamo ascoltato tutti, insieme abbiamo cercato le migliori soluzioni e ora siamo pronti. Grazie a chi ha partecipato ai tavoli di lavoro, ora ci dedicheremo al monitoraggio la situazione per intervenire tempestivamente in caso di necessità. Mutuando una recente affermazione del dott. Pellai anche io dico a tutti "Cara scuola, insieme ce la faremo».



TRASPORTO SCOLASTICO. L’amministrazione comunale ha definito il servizio di trasporto scolastico. La tariffa è invariata (abbonamento a 170 euro). Oltre 200 le domande pervenute, in linea con gli anni precedenti. Per rispettare la capienza all’80%, la Giunta di Misano ha deciso di implementare il servizio con alcune novità: l’aggiunta di mezzi, maggiore assistenza a bordo con accompagnatori e la sanificazione sistematica dei bus. Per questi servizi c’è un aumento di 32.500 dei costi. Ad ottobre, grazie in particolare all’impegno dei genitori, si avvierà anche quest’anno il servizio Piedibus nella zona mare.



A scuola, più assistenza con gli educatori professionali. Il tavolo sulle disabilità ha definito interventi per complessivi 370.000 euro, con un aumento di circa 40.000 euro rispetto all’anno scolastico precedente. Confermato anche il servizio di infermieristica scolastica, per i bambini che hanno necessità di avere l'assistenza di una figura professionale e qualificata durante la loro permanenza a scuola.

La Giunta in questi giorni sta stimando i maggiori costi che sono previsti per il servizio di mensa scolastica, che inizierà il primo ottobre, con l’impegno in ogni caso di contenere al massimo un eventuale piccolo aumento.

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento degli spazi interni ed esterni delle scuole per garantire piena adesione ai protocolli di sicurezza. Le classi che quindi riprenderanno con gli stessi alunni.