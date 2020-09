Rimini: progetto Young Tables con Carlo Cracco e Alice Parma

Attualità

Rimini

| 12:12 - 11 Settembre 2020

Il cuoco e personaggio televisivo Carlo Cracco.

Carlo Cracco aprirà l'incontro della prossima Young Tables dedicata ai protagonisti dell’economia e delle istituzioni del riminese, in programma mercoledì 16 settembre dalle ore 15. Centrale il tema affrontato dal grande chef: come la singola professione di ognuno può sposare ed esaltare una attitudine di responsabilità.



Con lui si confronteranno la Sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, da sempre attenta a progetti giovani per la crescita del territorio, il direttore di UniRimini Lorenzo Succi, Mr Good Idea Giancarlo Migliori, che porterà preziose anticipazioni del bando europei di ottobre per la tutela di idee e brevetti, e Technacy e la nuova NewCo creata con Millennials conosciuti grazie al progetto Forum Young System, e altre aziende di eccellenza del territorio.



Il progetto pensato per mettere a confronto i protagonisti dell’economia dei vari territori insieme a Millennials e Zed Gen, vedrà le testimonianze di Anita Rivaroli, sceneggiatrice e regista, autrice anche di Summertime su piattaforma Netflix e Tutto può succedere 2 su RAI 1; Giulia Pagliarani che attualmente si occupa di miglioramento genetico vegetale in campo sementiero in Olanda; Andrea Rinaldi, giornalista riminese dal 2017 redattore al Corriere Torino sezione economia; Mauro Raul Brandan, produttore creativo e artista 3D, che ha realizzato le immagini animate per alcuni fra i più noti produttori di video Fantasy.



Young Tables fa parte di un progetto di largo respiro, Forum Young System, nato per fare interagire giovani e territorio attraverso un format innovativo. La partecipazione è gratuita previa registrazione: https://www.forumyoung.it/tables/rimini/ L’evento si svolgerà in diretta live su Zoom e diretta streaming su Facebook (Forum Young).



Il progetto Forum Young System si compone di tre assi portanti: Osservatorio Young, piattaforma di sondaggi permanente che raccoglie dati direttamente dai giovani, per condividerli in mappe di orientamento e tendenza; le Young Tables, tavoli digitali in giro per l’Italia; Forum Young Talk, l’evento annuale di sintesi delle idee e confronti emersi, che si terrà il 27 novembre 2020. Forum Young System si sviluppa in collaborazione anche con l’Università di Bologna, Enti di Ricerca, incubatori e imprese di eccellenza del territorio. Forum Young è un progetto di Pleiadi International, Agenzia di Comunicazione integrata, e GereBros Live Communications. Main partners: Bartoletti e Cicognani e Visualitica.