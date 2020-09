Cronaca

Riccione

11 Settembre 2020

Nella notte i Carabinieri della sezione Radiomobile del Nor hanno fermato M.K., 24enne polacco, residente nella Provincia di Bologna, in zona Luna Park a Riccione. Personale dell'Arma è intervenuto a seguito di segnalazione di una rapina, vittima un giovane, al quale è stato portato via lo zaino contenente un'ottantina di tagliandi "Gratta e vinci", del valore di 400 euro. I Carabinieri hanno rintracciato il 24enne, poi denunciato, che nel frattempo si era sbarazzato del bottino.