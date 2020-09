Tennis: De Rossi-Vianello è la finale del torneo Open del Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 10:47 - 11 Settembre 2020

Michele Vianello.

Michele Vianello (n.1) contro Marco De Rossi. E’ questa la finalissima, in programma questa sera dalle 20.15, del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti, il 1° trofeo “Pleion-Climaservice” (1.500 euro di montepremi). In semifinale ci sono state due vittorie nettissime. Quella del sammarinese Marco De Rossi (2.5) su Francesco Giorgetti (2.3), testa di serie n.2, per 6-2, 6-0. Risultato a sorpresa, non tanto per la vittoria del Titano che sta giocando particolarmente bene, quanto nelle dimensioni. Sempre nelle semifinali il 2.3 ravennate Michele Vianello (n.1) ha regolato facilmente Alberto Morolli (2.4, n.4) per 6-0, 6-2. Dunque finale tra due giocatori in grandi condizioni di forma.



Intanto da ieri, sempre sui campi del Circolo Tennis Cicconetti, si gioca anche il torneo nazionale Veterani per Over 45, Over 55 e Lady 40. Nell’Over 45 (29 iscritti) guida le fila il 2.6 Giovanni Farolfi (Ct Cervia), seguito dai 2.7 Andrea Travaglini ed Andrea Lepri e dai 3.2 Pietro Montemaggi, Pietro Campi, Giorgio Vocaturo, Francesco Pratelli e Mattia Foschi. 1° turno: Roberto Ugulini (4.4)-Antonio Marmolaro (Nc) 6-3, 6-0. Nell’Over 55 (35 al via) i giocatori da battere sono il 2.7 Silvano Pozzi (At Ancona) ed il 2.8 Leonardo Bertozzi (Ct Rimini), a seguire i 3.1 Francesco Piovani e Vincenzo Piazza, il 3.2 Riccardo Falcone ed i 3.3 Fabrizio Rubbi, Delio Rinaldi, Massimo Montanari e Daniele Rosetti. 1° turno: Davide Mazzotti (4.3)-Roberto Bugli (4.3) 6-1, 6-4, Vladimiro Toni (4.5)-Jorg Pfister (4.4) 6-3, 6-4, Marco Pietro Tampieri (4.6)-Albo Fabbri (Nc) 6-4, 7-5, Giovanni Venturini (4.2)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-0.



Tra le Lady 40 spicca la presenza della 3.4 Manuela Benedettini (Ct Cicconetti) e delle 3.5 Gorgia Mughetti (Ct Cervia) ed Alice Belli (Ct Cicconetti). 1° turno: Benedetta Novelli (4.1)-Barbara Salvi (4.3) 6-1, 6-1.