Tanti appuntamenti per gli appassionati delle quattro ruote a San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 10:35 - 11 Settembre 2020

Foto repertorio.

Come sempre a San Marino la passione per lo sport delle quattro ruote è irrefrenabile e neppure il covid blocca gli appassionati del Titano; queste le manifestazioni in programma: il 12 settembre la prima edizione di Escortiamo, uno show spettacolo dedicato alla Ford Escort MkI e MkII, il giorno seguente il San Marino Revival, Campionato Italiano Regolarità, di Acisport, organizzato da Smro e che radunerà decine di specialisti di questo tipo di competizioni, che si cimenteranno su un percorso di 165 chilometri con sessanta controlli al centesimo di secondo; entrambe le iniziative avranno come base logistica la località La Ciarulla, presso Il Globo, non lontano dal Multieventi; poi si passa al prestigioso Rallylegend in calendario dall' 1 al 4 ottobre; a seguire entrerà in campo la Scuderia San Marino con il nuovo Halloween Ronde su asfalto,programmato per sabato 31 ottobre e infine sabato 5 dicembre il Circuito Rally dei Campioni.Non dimentichiamo che la settimana prossima con il nr.153 sarà ai nastri di partenza del prestigioso Gran Premio Nuvolari,evento regolaristico internazionale, che farà tappa in Romagna dal 18 al 20 settembre, l'equipaggiao sammarinese Galassi-Tavolini su Ferrari Dino 246 Gt. F.V.