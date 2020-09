Meteo Rimini: cielo sereno e temperature miti, si allunga la coda dell'estate

Attualità

Rimini

09:45 - 11 Settembre 2020

Dal Centro meteo Emilia-Romagna arriva un bollettino rassicurante per questo secondo fine settimana di settembre. Venerdì il cielo sarà sereno con qualche nuvolosità irregolare al primo mattino a cui seguiranno ampie schiarite. Temporaneo aumento delle velature stratificate in prima serata. Precipitazioni assent e temperature minime comprese tra i 15°C e i 20 gradi, massime tra i 26 e i 28. Venti deboli da nord-est e mare poco mosso.



Sabato cielo in prevalenza sereno senza precipitazioni. Temperature costanti e venti a regime di brezza, con mare da calmo a poco mosso.



Domenica ancora cielo sereno e senza precipitazioni, con temperature costanti, venti costanti e mare poco mosso.



Linea di tendenza: la nuova settimana vedrà la presenza di un campo d’alta pressione a determinare condizioni prevalentemente stabili e soleggiate. Temperature in ulteriore lieve aumento, su valori superiori alla media del periodo.



