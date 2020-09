Campionato Italiano Karting: Bartolini in cerca di risposte nelle prove libere

Sport

Rimini

09:21 - 11 Settembre 2020

Il pilota romagnolo Nicola Bartolini.

Sono giornate importanti, queste, per Nicola Bartolini. Il giovane driver romagnolo si trova a Siena in vista della Gara di Campionato Italiano che andrà in scena Domenica 13 settembre. Nicola, è arrivato sul famoso circuito giovedì 10 settembre per provare al meglio telaio e motore. Oggi, venerdì 11 settembre affronterà quattro turni di prove libere ed il quinto, invece, sarà valido per la qualifica. Una grande sfida per lui che si intreccia con la sua voglia di dare sempre il massimo in ogni occasione. “Sono carico e felice di partecipare a questa importante gara." confessa il giovane driver "Essere supportato da Oberon rimane il top per me. Noi siamo pronti a dare il meglio, non vedo l'ora sia domenica per poterlo dimostrare!"