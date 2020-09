Proseguono anche a settembre le IlluminAzioni a Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 08:14 - 11 Settembre 2020

Guappecartò si esibisce stasera nell'arena di Pennabilli.

In alternativa ad Artisti in Piazza, venerdì 11 e sabato 12 settembre alle ore 21.30 all’anfiteatro di Pennabilli tornano IlluminAzioni. Venerdì Guappecartò presentano il loro quarto album Sambol - Amore Migrante, composto da nove rivisitazioni delle opere di Vladimir Sambol, compositore Fiumano degli anni Trentai . I brani originali, affidati al gruppo dalla figlia Mirjam, sono stati destrutturati, riarrangiati, trasfigurati e a volte incrementati di parti composte ad hoc, il tutto per far rivivere il padre attraverso le note da lui lasciate e da lei preziosamente custodite per tanti anni. Seguirà la proiezione dell’ultimo video della band “Balkanika” un progetto dal sapore multidisciplinare, una fusione tra musica, teatro di figura e film realizzato dalla 22S Production, la casa di produzione video di Pennabilli che sta riscontrando successi internazionali. Sabato la band pugliese Deva Project che unisce all’elettronica della voce, del trombone e delle tube del Tibet, le immagini di un videomapping. Un viaggio tra suoni emozionali, onirici e immaginari, un mondo sonoro e visivo ai confini della realtà.





Gli spettacoli sono ad ingresso ad offerta libera e consapevole, i posti sono limitati si consiglia la prenotazione al numero 0541 928003 o scrivendo all’indirizzo prenotazioni@artistiinpiazza.com Sul sito www.artistiinpiazza.com il programma completo e le schede degli artisti.