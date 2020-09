VIDEO Grave incidente frontale tra due auto: due feriti, interviene l’elisoccorso

Cronaca

| 17:32 - 10 Settembre 2020

Un brutto incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi (giovedì 10 settembre) in via Del Mare a San Giovanni in Marignano. Le due autovetture coinvolte, una Bmw e una Dm, viaggiavano in direzioni opposte sulla Strada Provinciale 17, la Saludecese, quando per cause ancora da accertare si sono scontrate frontalmente. Nell'incidente sono rimasti feriti i due conducenti: ad avere la peggio è stato il conducente della Dm, estratto dalle lamiere e trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso e di rilievo dell'incidente.