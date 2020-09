MotoGp: in regalo per i fan un autografo personalizzato dai piloti del Motomondiale

Sport

Misano Adriatico

| 16:31 - 10 Settembre 2020

Enea Bastianini.

Debutta alla MotoGP l’autografo digitale di Stargraph. Gli appassionati potranno riceverlo personalizzato dai piloti del motomondiale direttamente sul proprio smartphone. Questo il palinsesto, che si arricchirà nei prossimi giorni: venerdì 11 settembre, dopo le 17.00: Niccolò Antonelli e Enea Bastianini. Sabato 12 settembre dopo la Q2 della Moto3: Tatsuki Suzuki. Sabato 12 settembre dopo la Q1 di MotoGP: Danilo Petrucci. Sabato 12 settembre dopo la Q2 MotoGP: Michele Pirro. Sabato 12 settembre dopo la Gara1 di MotoE: Matteo Ferrari. Domenica 13 settembre dopo warm up MotoGP: pilota MotoGP.



Grazie all’App Stargraph, la startup italiana che ha realizzato la prima piattaforma digitale per attivare i fan utilizzando tecnologie innovative come realtà aumentata e blockchain, i piloti potranno fare l’autografo in via digitale su iPad, scattarsi una foto e inviarlo ai fan. Un contenuto esclusivo con un valore reale grazie alla tecnologia Blockchain che ne garantisce l’autenticità. Si crea così, eliminando ogni barriera fisica, una nuova forma di comunicazione tra i campioni del Motomondiale e i loro fans.



Di recente Stargraph ha esordito anche in Formula1 con il campione del mondo Lewis Hamilton e, dopo essere stata testata con successo al recente Motor Valley Fest, Misano World Circuit ha voluto estendere alle due tappe del motomondiale la possibilità di ricevere l’autografo digitale a chiunque, ovunque si trovi, organizzando in diverse fasce orarie sessioni di autografi con i piloti previsti e altri che si aggiungeranno.



Sarà come partecipare ad una sessione tradizionale, ma lo si potrà fare comodamente da casa, scaricando gratuitamente l’App Stargraph (disponibile negli store Apple e Android). Subito si riceverà l'autografo personalizzato con nome e cognome, pronto per essere condiviso sui social, essere stampato o salvato sulla libreria del proprio telefono.



GLI EVENTI DELLA MOTOGP



RIMINI

VENERDI’ 11

Piazzale Kennedy – Marina Centro - Lungomare Tintori ore 21:00

LE RADICI DELLA RIDERS’ LAND

Talk Show dedicato a gare, moto e giovani piloti. A cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini

SABATO 12

Piazzale Kennedy – Marina Centro - Lungomare Tintori ore 21:00

STORIE DI MOTO E DI UOMINI

Talk Show con Paolo Beltramo e Carlo Florenzano sul mondo delle corse



MISANO ADRIATICO

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

Ore 21.00 Piazza della Repubblica

“ROMAGNOLI DOP… ALLA GRIGLIA DI PARTENZA”.

Talk show con un Paolo Cevoli, speciale guest star della serata.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

Dalle ore 18.00 - Piazza della Repubblica

ESPOSIZIONE MOTO STORICHE

Pitlane di moto storiche dedicata agli amanti del vintage ed esposizione dei nuovi modelli delle principali case motociclistiche.

Ore 21.00 Piazza della Repubblica

MORBIDELLI… STORIE DI UOMINI E MOTO VELOCI

Un viaggio nel tempo e nei ricordi di chi ha scritto un pezzo di storia delle 2 ruote con proiezione del Docu-Film curato da Jeffrey Zani.

SABATO 12 SETTEMBRE

Dalle ore 18.00 - Piazza della Repubblica

ESPOSIZIONE MOTO STORICHE

Pitlane di moto storiche dedicata agli amanti del vintage ed esposizione dei nuovi modelli delle principali case motociclistiche.

Dalle ore 21.00 - Piazza della Repubblica

MOKA CLUB IN CONCERTO

I classici della disco anni ’70 e primi anni ’80 nelle note intramontabili dei Moka Club



SAN MARINO

VENERDI’ 11 e SABATO 12 SETTEMBRE

“Oltre il titolo” - la rassegna letteraria dedicata allo sport e ai suoi narratori organizzata dalla Segreteria di Stato con delega all’Informazione e allo Sport.

Piazza della Libertà h. 21.00

L’accesso alla platea è gratuito e consentito fino al riempimento delle sedie posizionate nel rispetto del distanziamento e con la mascherina indossata.

DA VENERDI’ 11 A DOMENICA 13 SETTEMBRE

‘Mi Gusto San Marino’, evento che unisce sport e food

Centro storico: street food, show cooking e il Gran Premio in diretta su maxischermo in Piazza della Libertà.

SABATO 12 SETTEMBRE

Musica & Motori

Arena Spettacoli in Cava degli Umbri P7: dalle 20.00 la musica di Jamie Jones, Marco Faraone, Massimino Lippoli, Philipp & Cole animerà il centro storico di San Marino. Il tutto accompagnato da suggestivi giochi di luce e da una ampia area dedicata al food e al beverage.

Evento organizzato nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Promosso dalle Segreterie di Stato Turismo e Sport della Repubblica di San Marino.

Ingresso a pagamento e riservato a persone maggiorenni.

I biglietti possono essere acquistati esclusivamente online sul portale Ticketsms.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Musica con i grandi successi di Vasco Rossi interpretati dalla tribute band di Dino Moroni, Special guests: Maurizio Solieri e Claudio Golinelli aka Il Gallo.

h. 21.30 Cava dei Balestrieri

Ingresso gratuito a numero limitato.

Obbligatorio l’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento interpersonale.



BELLARIA IGEA-MARINA

VENERDI’ 11-DOMENICA 13 SETTEMBRE

Isola dei Platani

FOTO CON LA MOTO

Esposizione della Moto del campione bellariese Luca Vitali



CATTOLICA

10-20 SETTEMBRE 2020

MOTOR BEACH CIRCUS

Piazza Primo Maggio; tutto il giorno

L'atmosfera del circuito per le vie del centro: SIC 58 stand con show bike e attività fan club VR46

Parcheggio Piazza Primo Maggio e Galleria Kursaal ; tutto il giorno

L'atmosfera del circuito per le vie del centro: stand merchandising piloti MotoGP e Megastore VR46

Via Mancini, Viale Bovio, Viale Matteotti, Viale Curiel, Viale Dante e Viale Fiume; tutto il giorno

Le curve dei tifosi: le vie del centro diventano le curve dei fan

SABATO 12 SETTEMBRE

Viale Bovio, dalle ore 14

BODY PAINTING – A TUTTA BIRRA

Esposizione di moto, bodypainting e degustazione di birra artigianale

SABATO 12 E SABATO 19 SETTEMBRE 2020 dalle ore 16.30

Piazza Primo Maggio, Viale Curiel e Viale Dante

SFILATA MINIMOTO



CORIANO

SABATO 12 -E DOMENICA 13 SETTEMBRE

Piazza Don Minzoni- Area Simoncelli dalle 14:30

CORIANO SALUTA GLI OSPITI DEL MOTOMONDIALE

Accoglienza di tutti i visitatori con stand gastronomico a cura della Pro Loco Coriano.

Accensione straordinaria della Fiamma del Sic alle ore 19