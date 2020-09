Et Ars Est, Sabato 12 settembre Live Painting alla Colonia Novarese e Tour delle Colonie

Eventi

Rimini

| 16:13 - 10 Settembre 2020

Alice Parma alla mostra Et Ars Est.

Si chiude sabato 12 settembre “Et Ars Est” il progetto di street art che unisce le due Colonie marine di Miramare: Bolognese e Novarese. Ultimo giorno sabato anche per la mostra ospitata alla Colonia Bolognese con le opere di arte di strada e legate al tema del riuso, mentre dalle 10.00 alle 19.00 alla Colonia Novarese si terrà un live painting che vedrà il coinvolgimento dei quattro artisti di fama internazionale che hanno esposto le opere all’interno della Colonia Bolognese: Refreshink, da Novara, Sea Creative da Varese, Mozone e Ira da Rimini.



Anteprima a Matrioska #17 (ex Magazzini Enel di via Destra del Porto") Tre dei 4 artisti saranno ospiti in anteprima a Matrioska #17, (venerdì 11 settembre - ex Magazzini Enel di via Destra del Porto di Rimini). L’evento riminese ospita infatti una seduta di disegno dal vivo con gli illustratori di Matrioska Labstore e i writers di "Et Ars Est". Parteciperanno oltre agli illustratori Roberto Grassilli, Alettra Campana, Loris Sunda Dogana, Silvia Setter e Elisabetta Angeli – inéditart i tre writers di “Et ars est”: Refreshink, SeaCreative e IRA che sarà ospite di Matrioska #17, domenica.



Et ars est (anagramma di street art) intende far rivivere gli spazi di entrambe le colonie grazie al fermento culturale che ruota attorno al mondo dell’Hip Hop e della Street Art. Rimini è sempre stata, fin dagli anni ’90, culla di tale cultura, che lega generazioni diverse e che coinvolge ancora molti giovani locali. Un tipo di arte che riabilita i luoghi dismessi, li mette in luce diventando, così, a servizio della cittadinanza. È un’arte di per sé partecipata, che parla alla gente in modo diretto e concreto, che può far rivivere gli spazi abbandonati e riunirvi attorno la comunità.



PRESENTAZIONE DEGLI ARTISTI I protagonisti del Live Painting di sabato all’esterno della Colonia Novarese saranno:



IRA Alessandra Ippolito, Rimini (RN), classe 1981. Nata da una famiglia di artisti, si diplomata all’Istituto d’Arte Federico Fellini di Riccione. IRAakaPiskella inizia a muovere le prime traccie di spray tag nella seconda metà degli anni novanta, in un periodo di particolare fermento per la scena HipHop riminese segnata da eventi storici di enorme portata come' Indelebile' e "Juice'. La sua carriera artistica inizia a Rimini, per poi allargarsi a territori come Napoli Lecce, Massa Carrara. Qui insegna arte e sperimenta tecniche alternative agli spray, mantenendo, tuttavia, le linee tipiche del fumetto e della Street Art. A Rimini realizza soprattutto opere al porto, con una azione di riqualifica urbana, e lavori su commissione.

La passione per il wraiting viene affiancata da una ricerca artistica che la conduce ad esplorare, sperimentando, altre superfici come tele, legno e ceramica. La sua curiosità la porta a spaziare nell'uso sperimentale di varie tecniche artistiche, prediligendo spray e pennelli.

Il pluralismo dei soggetti è la scelta per porre l'accento sul mutamento che accompagna le fasi della vita personale e della società.