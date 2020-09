Tutti i bimbi in classe grazie alle aule ampliate: Riccione pronta a riapertura scuole

Attualità

Riccione

| 15:08 - 10 Settembre 2020

Gli assessori Alessandra Battarra (a sin.) e Lea Ermeti al portone della scuola di Riccione paese..

Si è tenuta ieri mattina (mercoledì 9 settembre), la conferenza dei servizi per le scuole del Comune di Riccione. E' la seconda, dopo quella di agosto, sul riordino delle scuole sulla base dei protocolli anti Covid. Alla riunione hanno preso parte l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra, i dirigenti scolastici dei due istituti comprensivi di Riccione, l'Ic 1 e Ic Zavalloni, i genitori rappresentanti del Consiglio di istituto, il dirigente comunale ai Servizi alla Persona, Stefania Pierigè, referente del settore Lavori Pubblici e il personale sanitario dell'Ausl referente per le problematiche legate al Covid.



"I nostri studenti andranno tutti a scuola, tutti i giorni. Non ci saranno lezioni a distanza o a giorni alterni, perché grazie al lavoro organizzativo fatto dai dirigenti scolastici e dal nostro ufficio Servizi alla Persona, il 14 settembre le scuole di Riccione saranno aperte e funzionanti - ha detto l'assessore Battarra -. Le attrezzature come i gazebo per le lezioni outdoor sono stati acquistati e saranno messi in posa, organizzati anche gli ingressi differenziati dove serviva, ad esempio alle scuole Fontanelle di via Capri e alla Brandi. Le aule sono state ampliate in tempo per 10 classi, ed è stato previsto il trasporto dello scuolabus per la scuola di via Alghero. Da un punto di vista organizzativo siamo stati celeri perché il lavoro è iniziato e continuato tutta l'estate anche grazie con l'apporto del settore Lavori Pubblici del Comune".



In particolare i gazebo saranno consegnati a 7 scuole, mentre la sistemazione degli ingressi ha riguardato in particolare i cancelli della scuola Fontanelle e della scuola "Annika Brandi".



Il servizio mensa inizierà il primo ottobre per tutte le scuole. I pasti per tutte le scuole saranno cucinati al centro per la cottura della scuola San Lorenzo e poi consegnati in appositi contenitori agli altri istituti, dove verranno sporzionati, impiattati e serviti ai bambini. Gli studenti rimarranno al posto al banco oppure dove disponibili nelle sale mense. Ma in tutti i casi gli scolari verranno serviti come al ristorante rimanendo al posto.



Gli educatori di sostegno prenderanno servizio fin dal primo giorno di scuola grazie ad un fondo per i Servizi alla persona, predisposto dal Comune di Riccione. Tutte le scuole di Riccione già ad iniziare dal 14 settembre saranno dotate di fibra ottica.