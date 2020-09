Code alle poste di via Marziale: sindaco di Bellaria chiede incontro urgente

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:12 - 10 Settembre 2020

Foto di repertorio.

«La contatto con spirito collaborativo e con la volontà di contribuire, per quanto possibile, a migliorare la situazione», così il sindaco Filippo Giorgetti in una lettera inviata ieri (mercoledì 9 settembre) alla responsabile degli uffici postali di Igea Marina.



Una comunicazione scritta sulla scorta delle tante segnalazioni, circa disguidi e code, fatti registrare in occasione degli orari di apertura degli uffici di via Marziale; circostanze nelle quali, per altro, più persone hanno riferito come il primo cittadino di Bellaria Igea Marina sarebbe stato indicato quale referente a cui rivolgere le proprie istanze. «pur non avendo competenza sull’ente preposto al servizio postale», evidenzia il primo cittadino.



Informato di tutto questo, il Sindaco Giorgetti ha inteso adoperarsi, ponendo l’attenzione in maniera concreta sui «disagi e disservizi di varia natura lamentati dall’utenza e riferiti alla filiale di Igea Marina. In particolare, dal periodo immediatamente successivo al lockdown, sino a questi ultimissimi giorni». Di qui la disponibilità, manifestata dal sindaco anche alla direzione provinciale di Poste Italiane, «ad un incontro, qualora possa essere utile ad alleviare i disagi lamentati dai nostri cittadini».