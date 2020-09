Santarcangelo: 26mila euro di contributi per avviare allo sport bambini e ragazzi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:57 - 10 Settembre 2020

Foto di repertorio.

A Santarcangelo ammontano a più di 26.000 euro i contributi destinati alle famiglie per favorire la pratica sportiva di bambini e ragazzi. Grazie ai 16.050 euro messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna a cui si è aggiunto uno stanziamento di 10.000 euro dell’Amministrazione comunale, i nuclei familiari che si trovano in una situazione di maggiore precarietà economica e sociale potranno contare per la prima volta su un sostegno economico diretto per lo svolgimento di attività sportive da parte dei propri figli che ricadono nella fascia di età fra i 6 e i 16 anni.



Beneficiari del contributo sono le famiglie con redditi medio-bassi con un Isee da 0 a 17.000 euro con figli di età compresa fra i 6 e i 16 anni e con minori disabili tra i 6 e i 26 anni. L’importo dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 euro per tre figli e 400 euro dal quarto figlio in su.



La domanda di partecipazione va presentata in modalità on line dal 21 settembre al 18 ottobre 2020 utilizzando il form che verrà pubblicato sul sito del Comune di Santarcangelo. Per informazioni: Ufficio Sport 0541/356272.