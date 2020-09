Nel 2020 quasi 5 kg di droga sequestrati dalla Polizia Municipale di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:17 - 10 Settembre 2020

Jago, il cane antidroga della Polizia Municipale di Rimini.

Nel 2020 finora sono state undici le persone arrestate dalla Polizia Municipale di Rimini, nove per spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come riferisce l'amministrazione comunale, riportando i dati dell'ufficio di polizia giudiziaria. Il nucleo cinofilo, fondamentale nella lotta allo spaccio, è formato da due pattuglie, sei agenti in divisa e quattro cani (Pablo, Thor e i cani antidroga Pablo e Thor): finora l'attività complessiva ha portato al sequestro di 4 kg di marijuana, di 450 grammi di cocaina, 123 di eroina e 55 di hashish. Oltre al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli operatori dell’Ufficio di Polizia giudiziaria e de il Nucleo cinofilo sono stati impegnati insieme agli altri colleghi sia nell’attività antiprostituzione, con 271 interventi, che hanno portato a sanzionare 183 prostitute e 7 clienti, sia nei servizi di contrasto ai "pallinari": in questo caso 32 gli interventi operati. In totale sono stati 197 i controlli specifici antidegrado, tra parchi, aree verdi della città, arenile, ex colonie e stabili abbandonati.