Posti esauriti in piazza Cavour per la diretta su maxischermo del concerto di Cecilia Bartoli

Attualità

Rimini

| 12:56 - 10 Settembre 2020

Cecilia Bartoli.

Piazza Cavour tutta esaurita, tenendo conto del distanziamento sociale degli spettatori, mercoledì 16 settembre per la proiezione nel maxi schermo del concerto di Cecilia Bartoli: un appuntamento che segna l'apertura della 71esima edizione della Sagra Malatestiana e che, spiega l'amministrazione comunale di Rimini, costituisce una nuova inaugurazione per il teatro Galli. La struttura riapre le sue porte alla grande musica: Cecilia Bartoli aveva già tenuto a battesimo la riapertura il 28 ottobre del 2018, dopo i lavori di ristrutturazione e dopo 75 anni di attesa. In pochi giorni sono andati esauriti i 400 posti messi a disposizione in piazza Cavour, per accogliere il pubblico, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione sanitaria. Il salotto in piazza si aprirà dalle 18 e sarà allestito sull’esempio dell’esperienza dell’Arena lido della Darsena con sedute distanziate da un tavolino, suddivise in zone. Ogni zona avrà un bar di riferimento a cui sarà possibile ordinare una consumazione, che potrà essere servita al tavolo prima dell’inizio del concerto, previsto per le 21. A spettacolo iniziato non sarà più possibile lasciare il proprio posto o ordinare al bar: il pubblico all’aperto sarà tenuto ad osservare gli stessi comportamenti degli spettatori in sala, dunque evitare il più possibile gli spostamenti, non fumare e dovranno essere spenti i cellulari.



LA STAGIONE DI PROSA. Mentre la Sagra è pronta al debutto, parallelamente si continua a lavorare per la stagione di prosa articolata in due tempi: un’anteprima tra novembre e dicembre – che sarà presentata a breve - e la seconda parte più corposa nel 2021, quando si auspica la situazione sanitaria possa essere il più possibile normalizzata. Ad oggi infatti le tournée delle compagnie di prosa e di danza che prevedono un cast numeroso, tra artisti in scena e tecnici, sono tutte rinviate al 2021, dunque si sta lavorando per allestire un programma che nel rispetto delle norme possa tornare ad essere spazio di incontro per le diverse arti espressive. In attesa della prima parte di stagione di prosa al Galli a novembre, alla fine di settembre riprende vita il Teatro degli Atti che ospiterà il festival di teatro e danza Le voci dell’Anima, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli.



VOUCHER. E’ iniziata in questi giorni l'emissione dei voucher a rimborso degli spettacoli cancellati a causa dell'emergenza sanitaria relativi alla Stagione di Prosa, alla rassegna di danza E' bal e all'opera lirica Turandot. Entro la fine di settembre, saranno evase tutte le richieste pervenute, completando una procedura complessa che richiede di assegnare a ogni biglietto annullato un codice numerico e fiscale per la creazione del voucher. La validità dei voucher è di 18 mesi dalla data di emissione, dunque sarà possibile utilizzarli anche per la stagione 2021-2022.



RITIRO DEI BIGLIETTI. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati alla biglietteria del Teatro Galli nei consueti orari di biglietteria e nel giorno dello spettacolo dalle ore 17 alle 18. Dopo tale orario, per ragioni legate all'obbligo di distanziamento interpersonale e al divieto di assembramento a causa della situazione sanitaria, la biglietteria sarà chiusa al pubblico. Per il ritiro dei biglietti già pagati sarà necessario esibire la ricevuta dell'avvenuto pagamento.