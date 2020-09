Calcio Eccellenza: Fya Riccione, torna il classe '99 Tamagnini

Sport

Riccione

| 12:37 - 10 Settembre 2020

Nel riquadro Andrea Tamagnini.

Andrea Tamagnini firma per la Fya Riccione. Il forte centrocampista offensivo classe ’99 della Fya, riccionese doc, torna al Nicoletti dopo due importanti anni in prestito alla Savignanese in serie D.

L’ambizione del giocatore e la convinzione della società è che Tamagnini possa diventare uno dei protagonisti del nuovo corso biancoazzurro targato Lorenzi-Iachini che ha già ben figurato nello scorso campionato. Cresciuto nel settore giovanile della Fya Riccione, dopo le esperienze nelle giovanili di Cesena e Rimini e tanto minutaggio con la Savignanese in serie D, Tamagnini rientra a Riccione con grande entusiasmo e in uno spogliatoio a lui molto familiare.

Fortemente voluto dal DS Terenzi, Tamagnini andrà a dare qualità e sostanza alla giovane squadra biancazzurra impegnata nel difficile girone C del campionato di Eccellenza, con 14 squadre e ben 5 retrocessioni. Prima uscita ufficiale prevista in Coppa Italia il 27 settembre in casa contro il Tropical Coriano.