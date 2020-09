Prestigioso riconoscimento per la Senologia riminese: arriva la settima certificazione Eusoma

Attualità

Rimini

| 12:22 - 10 Settembre 2020

Il team della senologia riminese.

Ancora una volta, per il terzo triennio consecutivo (2014, 2017 e 2020), la Breast Unit di Rimini ottiene il prestigioso riconoscimento Eusoma, certificazione europea che viene attribuita ai Centri di Senologia che presentano importanti requisiti di qualità.



I “certificatori” di Eusoma, provenienti da tutta Europa, si recano ad ispezionare le Breast Unit candidate valutando la qualità del percorso diagnostico e terapeutico, la performance clinica di ogni professionista coinvolto, l’umanizzazione delle cure, il sostegno psicologico, la collaborazione con soggetti del terzo settore (volontariato, associazionismo) creato dalle pazienti o che possa dar loro supporto.



La Breast Unit di Rimini, diretta dal Dottor Lorenzo Menghini, si compone di tutte le professionalità specifiche per la presa in carico della paziente affetta da tumore della mammella: dalla fase diagnostica a quella chirurgica, dalla radioterapia alla valutazione oncologica fino al follow up.



Sono numerosi i medici coinvolti in questo percorso qualificato: il radiologo senologo cui spetta la diagnosi di malattia tumorale in collaborazione con l'anatomo-patologo, il chirurgo senologo e l'oncologo per il percorso di cura, il radioterapista ed il medico dedicato alla riabilitazione. Assai importante è inoltre la partecipazione a questa equipe di figure dedicate come l'infermiere case manager, lo psicologo, il data manager, il tecnico di radiologia ed il fisioterapista.



Già negli anni scorsi la Breast Unit aveva risposto pienamente ai severi requisiti di qualità richiesti da Eusoma; anche quest’anno, nel corso della visita di ispezione tenutasi nei giorni scorsi, i certificatori hanno riconfermato che la struttura riminese ha tutti i requisiti per mantenere il prestigioso riconoscimento.



“Da quando la nostra struttura è nata – spiega il dottor Lorenzo Menghini – abbiamo messo in campo il massimo impegno per garantire alle nostre pazienti un percorso di diagnosi e cura eccellente in ogni suo aspetto. Il reiterarsi, tutt’altro che scontato, di questo riconoscimento, ci fa capire che stiamo percorrendo la strada giusta. E siamo intenzionati a continuare così e migliorare ulteriormente”.



“Questo riconoscimento è molto importante per la senologia riminese – commenta a sua volta il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini – perché evidenzia il livello raggiunto nella presa in carica delle pazienti. E l’impegno di questa Direzione sarà massimo per far sì che, in ogni circostanza e in ogni territorio, vi sia il più alto livello qualitativo possibile nella presa in carico dei pazienti. Non vi devono essere ingiustificate discrasie nell’approccio alla malattia. Questi importanti eventi devono richiamarci, in ogni disciplina, ad una politica che porti tutti gli ambiti territoriali al più alto livello possibile di qualità clinica per l’intera comunità romagnola. E’ un obiettivo sfidante che siamo convinti di poter perseguire”.