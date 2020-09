Tributo a Baglioni nell'ultima sera d'estate di Villa Verucchio

Eventi

Verucchio

| 12:15 - 10 Settembre 2020

Il concerto di fine estate a Verucchio.

Venerdì 11 settembre ore 21 in piazza Europa a Verucchio si celebra con un concerto-tributo a Claudio Baglioni la fine dell'estate per concludere in bellezza tutti gli eventi che hanno caratterizzato questa parte dell'anno. Verrà allestita un'arena con posti distanziati e ingresso libero fino a un accesso massimo consentito a 199 persone. Obbligatorio presentarsi e indossare la mascherina, ci saranno steward preposti che accompagneranno i convenuti ai posti. Evento creato dalla Gm eventi di Santarcangelo di Romagna in collaborazione con il Comune.