Il museo Mateureka di Pennabilli al City Rebels di Favara ad Agrigento

Attualità

Pennabilli

| 11:01 - 10 Settembre 2020

I promotori di Mateureka in provincia di Agrigento.

Farm Cultural Park, durante l’inaugurazione della mostra “City Rebels, storie di ribellione urbana”, tenutasi a Favara in Sicilia, ha riconosciuto ufficialmente il fondatore del museo Mateureka di Pennabilli Renzo Baldoni come “ribelle urbano” per aver dedicato la propria vita e i propri studi alla divulgazione di temi scientifici e culturali rivolta soprattutto ai giovani e per aver fatto di Mateureka un motore di cultura e un sito di eccellenza per la divulgazione matematica.

Le caratteristiche dei ribelli urbani sono: “visione, libertà, coraggio, senso della sfida; di norma agiscono individualmente, raramente mediano con il potere. Realizzano opere impossibili e inimmaginabili che passano alla storia, ribelli si nasce”. Il “ribelle” era in compagnia di una qualificata rappresentanza della fondazione Valmarecchia, recatasi a Favara per costruire progetti comuni e promuovere sinergie fra la Sicilia e la Valmarecchia.