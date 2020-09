Calcio Femminile: ripartita l’attività giovanile sul Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 10:56 - 10 Settembre 2020

Anche per le bimbe del settore di base femminile l’attività è ufficialmente ricominciata lunedì con il primo allenamento della stagione sammarinese. Le ombre del periodo buio hanno lasciato spazio ad una autentica esplosione di luce: tanto ha potuto l’entusiasmo di essere tornate a fare la cosa più amata – inseguire un pallone su un campo da gioco – troppo a lungo interdetta a causa di eventi più grandi di tutti noi. E non è stato che l’inizio di una stagione che tutti si augurano infinitamente più lunga e felice di quella bruscamente interrotta qualche mese fa. Intanto, il primo giorno di allenamenti è coinciso anche con il primo Open Day di settembre: l’iniziativa proseguirà per tutto il mese, durante il quale gli educatori del polo femminile, assieme alle bimbe che già sono parte di questo meraviglioso mondo, accoglieranno a braccia aperte tutte coloro che vorranno provare l’ebbrezza di volare sul pianeta calcio. Ogni allenamento in calendario sarà un’occasione utile per fare questa esperienza. Ma non solo: nel corso del prossimo week-end sarà possibile sperimentare la gioia del calcio anche presso lo stand allestito sul manto del San Marino Stadium, nel contesto di quella grande e gioiosa festa che è Sportinfiera. L’invito è aperto a tutte, ma proprio tutte le bimbe e le ragazzine interessate. Il rischio? Quello di divertirsi.