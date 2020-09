Tennis, torneo Open del ct Cicconetti, tutto facile nei quarti per Vianelli e Giorgetti

Sport

Rimini

| 10:53 - 10 Settembre 2020

Il direttore Roberto Raffaelli premia Nicola Ravaioli.

I big non perdono un colpo nei quarti del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti, il 1° trofeo “Pleion-Climaservice” (1.500 euro di montepremi). Nei quarti giocati mercoledì tutto facile per il 2.3 ravennate Michele Vianello (n.1) che si è imposto per 6-1, 6-2 sul 2.5 Giovanni Femia, e per il 2.3 Francesco Giorgetti (Tc Viserba), testa di serie n.2, che ha sconfitto altrettanto nettamente (6-2, 6-1) il 3.1 Nicolas Spimi (Tc Riccione). Successo agevole anche per il 2.5 sammarinese Marco De Rossi, 6-2, 6-2 al 2.4 Lorenzo Michele Iftimie (n.3), mentre Morolli (2.4, n.4) è passato per il forfait di Samuel Zannoni (2.7). Intanto è terminato il tabellone di 3°, che ha visto il successo del 3.1 forlivese Nicola Ravaioli (Forum) sul pari classificato locale Matteo Peppucci per 4-6, 6-4, 10-0.

Oggi sono in programma le semifinali, alle 17.45 Marco De Rossi-Francesco Giorgetti, alle 20.15 Michele Vianello-Alberto Morolli. La finale si giocherà domani alle 20.15.

Intanto da oggi, sempre sui campi del Circolo Tennis Cicconetti, scatta anche il torneo nazionale Veterani per Over 45, Over 55 e Lady 40. Nell’Over 45 (29 iscritti) guida le fila il 2.6 Giovanni Farolfi (Ct Cervia), seguito dai 2.7 Andrea Travaglini ed Andrea Lepri e dai 3.2 Pietro Montemaggi, Pietro Campi, Giorgio Vocaturo, Francesco Pratelli e Mattia Foschi. Nell’Over 55 (35 al via) i giocatori da battere sono il 2.7 Silvano Pozzi (At Ancona) ed il 2.8 Leonardo Bertozzi (Ct Rimini), a seguire i 3.1 Francesco Piovani e Vincenzo Piazza, il 3.2 Riccardo Falcone ed i 3.3 Fabrizio Rubbi, Delio Rinaldi, Massimo Montanari e Daniele Rosetti. Tra le Lady 40 spicca la presenza della 3.4 Manuela Benedettini (Ct Cicconetti) e delle 3.5 Gorgia Mughetti (Ct Cervia) ed Alice Belli (Ct Cicconetti).