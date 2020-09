Morte del fabbro Medri, tre comunità in lutto. Lascia la compagna e due figli piccoli

Cronaca

Rimini

| 08:11 - 10 Settembre 2020

È una vera e propria tragedia di tre comunità quella che ha colpito Torre Pedrera a Rimini, Bellaria-Igea Marina e Poggio Torriana. Manuele Medri, un fabbro di neanche 48 anni (li avrebbe compiuti tra qualche mese), è volato nel vuoto per quattro piani dal balcone che stava sistemando, visto che la ringhiera secondo una prima ricostruzione non era assicurata al parapetto. Inutili i soccorsi, accorsi mercoledì mattina dopo le 11.30 a seguito delle chiamate disperate al 118 nel tentativo, purtroppo vano, di salvargli la vita. Amministratore unico della Ferro srl, l'uomo lasciaa due figli piccoli a Bellaria-Igea Marina, dove viveva con la compagna. Era intervenuto per sistemare alcune ringhiere, pare installate da lui stesso. Non si conoscono ancora le ragioni dell'incidente mortale sul lavoro.