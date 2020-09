Due open day al podere Santa Pazienza per conoscere il nuovo spazio educativo per bambini

Attualità

Rimini

| 07:15 - 11 Settembre 2020

Podere Santa Pazienza.

Due giornate di Open Day al podere Santa Pazienza, in via Chiesa 251 a Sant'Ermete, per conoscere "La scuolina nel podere", uno spazio educativo di accoglienza, socializzazione, inclusione e crescita, collocato in un podere agricolo di due ettari, per bambini dai 3 ai 6 anni, ai quali si potrà affiancare una piccola sezione di nido, "Il piccolo ulivo", che può accogliere bambini dai 12 ai 36 mesi. Gli Open Day sono in programma sabato 12 e 19 settembre, dalle 10 alle 12, con necessaria prenotazione telefonica, in previsione dell'apertura ufficiale, che si terrà lunedì 28 settembre. «Il podere è educatore ed educante, in quanto rimanda costantemente ad un lavoro di osservazione, cura, attività condivisa. In esso i bambini sono protagonisti, piantano, raccolgono, si prendono cura degli animali», spiegano i responsabili del podere Santa Pazienza. Si tratta di outdoor education, metodologia didattica nella quale «il fuori diventa co-protagonista dell’apprendimento, carico di significato educativo e ricco di stimoli, alla base di quella che la Montessori chiamava “educazione incidentale”». Il podere a breve si arricchirà anche di spazi coperti per proseguire la propria attività educazionale sempre in natura, ma in ogni momento dell'anno, anche nei mesi freddi. Il podere Santa Pazienza mette a disposizione educatori laureati e formati, guidati da una coordinatirce pedagogica. "La scuolina nel podere" sarà attiva da settembre a giugno, dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì.