Torna il Motor Beach Circus di Cattolica, le vie del centro diventano le curve dei fun

Eventi

Cattolica

| 17:06 - 09 Settembre 2020

Esposizioni e atmosfere da circuito.

Parte ufficialmente domani la quinta edizione del "Mbc - Motor Beach Circus" di Cattolica. Definito l'intero palinsesto della manifestazione che si svolgerà sino al 20 settembre. Si tratta di un momento particolarmente sentito e partecipato da cittadini e turisti che quest’anno “abbraccia” ben due weekend all'insegna della velocità: a seguire il tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre) debutterà il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini (18-20 settembre).



Le vie del centro diventano le curve dei fun. Chi arriva a Cattolica si immergerà nel clima del tifo grazie allestimento di colori e bandiere che trasformano le vie del centro in vere e proprie curve dei fan. Nelle vie Mancini, Bovio, Matteotti, Curiel e nei viali Dante e Fiume campeggeranno i vessilli dei campioni delle due ruote.



Atmosfere da circuito. Tra la Piazza I° Maggio, il parcheggio limitrofo e la Galleria Kursaal si vivranno le sensazioni dell’autodromo con stand, show bike, l’autoarticolato Sic58 e la moto di Tastuki Suzuki (Moto3), l’area selfie, il merchandising piloti MotoGP, attività fan club e megastore VR46.



Sfilata ed esposizione bimbi in moto. Le minimoto ed i loro giovanissimi centauri saranno protagonisti sabato 12 e sabato 19 settembre. In entrambe le giornate partirà da Piazza I° Maggio, dalle ore 16,30, una sfilata che colorerà ed animerà le vie cittadine. Piccoli piloti crescono e chissà che tra i baby riders non si nasconda il campione del prossimo futuro.



Body Painting - A tutta birra. Sabato 12 settembre a partire dalle 14,00 in viale Bovio si potrà assistere ad una esposizione di moto ed ammirare gli artisti del bodypainting all’opera. Si potrà degustare, inoltre, birra artigianale.