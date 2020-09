San Giovanni: Oreste Delucca presenta un libro sulla storia dei mulini ad acqua della Valconca

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 17:02 - 09 Settembre 2020

Sabato 12 settembre, alle ore 18.00, arriva l’evento di chiusura delle proposte estive di San Giovanni in Marignano: verrà infatti presentato nell’Arena spettacoli il libro “I mulini idraulici della Bassa Valconca”, curato dallo storico riminese professor Oreste Delucca per le edizioni La Piazza. Anche questo evento è a cura della pro loco che si è occupata dell’intera rassegna e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano. Lo studio illustra la presenza e la diffusione dei mulini ad acqua in Valconca dal Medioevo e ne testimonia la sopravvivenza fino agli anni ’80 del ventesimo secolo. Il libro presenta, oltre alla descrizione del funzionamento del mulino e della sua diffusione nella Bassa Valconca, un imponente apparato iconografico con una preziosa raccolta di fotografie del Mulino Balzi di San Giovanni in Marignano risalenti al 1980, all’epoca ancora in attività, con interviste agli ultimi mugnai. Al termine dell'incontro i produttori locali Frantoio Bigucci e Fattoria Poggio San Martino offriranno una degustazione dei loro prodotti.