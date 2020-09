Riccione: visita in montagna ai nonni e ai ragazzi per il sindaco Tosi

Attualità

Riccione

| 16:48 - 09 Settembre 2020

Foto di gruppo per i ragazzi della parrocchia Stella Maris a Corvara.

Il sindaco di Riccione, Renata Tosi e il vice sindaco e assessore ai Servizi alla Persona, Laura Galli, sono in trasferta in Trentino Alto Adige per incontrare i nonni e i ragazzi in vacanza in montagna.

Ieri (martedì 8 settembre), sindaco e vice sindaco hanno portato i saluti dell'amministrazione ai nonni di Riccione che sono in soggiorno a Malé dal 30 agosto al 13 settembre. "Con loro abbiamo pranzato e trascorso il pomeriggio - racconta il vice sindaco Galli -. E' stato bello passare del tempo insieme ai nonni che ancora una volta hanno voluto ringraziarci per aver prestato attenzione alle famiglie telefonando loro durante il lockdown assicurandoci che non vi fossero particolari criticità. Un appuntamento che anche quest'anno abbiamo voluto perché sono questi piccoli grandi gesti che restituiscono il senso di una comunità alla nostra città".

Questa mattina (mercoledì 9 settembre), il sindaco Tosi e il vice sindaco Galli hanno incontrato i ragazzi della parrocchia dei SS. Angeli Custodi di don Giorgio che sono a Dimaro e quelli della parrocchia Stella Maris di don Massimiliano che sono a Corvara. "I ragazzi alla partenza hanno lasciato i cellulari agli accompagnatori - racconta il vice sindaco - Li hanno avuti mezz'ora al giorno per parlare con i genitori, ma tutta la giornata i ragazzi ne hanno fatto a meno. Credo sia un segnale molto positivo ed educativo".