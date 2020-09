Da Rimini a Misano si accendono gli eventi collaterali della Motogp

Eventi

Luca Marini.

Inizia il conto alla rovescia verso i due moto GP al Misano World Circuit e il territorio della Riviera di Rimini si prepara ad accogliere tifosi, appassionati, curiosi e amici con eventi collaterali alle due tappe del 11-13 e 18-20 settembre a partire dal Gran Premio Lenovo della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini, e poi del secondo Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, che contribuiranno anche quest’anno ad accendere l’atmosfera e a far respirare l’aria tipica del circuito anche all’esterno di Misano World Circuit.



Quest’anno più che mai, con gli ingressi alla pista ridotti a causa delle restrizioni imposte dal contrasto al Covid, gli eventi organizzati dai promotori sul territorio coinvolgeranno il pubblico trasmettendo la grande passione per i motori che contraddistingue la Riders’ Land.



Si parte alla grande, da giovedì 10 settembre a domenica 20 settembre, Cattolica si trasforma nel Motor Beach Circus dove le vie del centro diventano le curve dei tifosi, per assaporare l’atmosfera del circuito con SIC 58 stand, show bike e attività fan club VR46, stand merchandising piloti MotoGP e Megastore VR46.



Giovedì 10 settembre a Misano alle ore 21 in Piazza della Repubblica a Misano Adriatico, “Romagnoli DOP… alla griglia di partenza”, inaugura gli eventi “Dedikato 2020”, con un talk show condotto dal dj Marco Corona che vedrà protagonista la simpatia di Paolo Cevoli al fianco del Presidente dell’APT Emilia Romagna, nonché CT della Nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani e dell’Assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Andrea Corsini che scambieranno riflessioni sull’importanza della MotoGP e della Riders’ land lungo il prodotto turistico più riconosciuto al mondo la Motor Valley.



A Rimini sul palco di Piazzale Kennedy con vista sul nuovo Parco del Mare gli appassionati potranno rivivere, venerdì 11 settembre alle 21.00, ‘Le radici della Riders’ Land’, gare, moto e giovani piloti locali, e approfondimenti sul fenomeno che genera continuamente talenti pronti a spiccare il volo fra i ‘grandi’ a cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini.



Sabato 12 sempre in Piazzale Kennedy ore 21:00 Paolo Beltramo condurrà Storie di moto e di uomini con Carlo Florenzano e altri ospiti del mondo delle corse.



Al termine del primo Gran Premio Sky sport trasmetterà dal giardino del Grand Hotel di Rimini il programma “Race Anatomy”, che andrà in onda, in diretta, alle 18:00 di domenica 13 settembre.



A Bellaria Igea Marina, durante tutto il weekend, non potrà mancare una foto accanto alla moto del campione bellariese Luca Vitali che quest'anno gareggerà nel CIV Superbike e nel Mondiale Endurance FM EWC.



A Coriano, sabato e domenica dei due weekend di gara, in Piazza Don Minzoni – Area Simoncelli, dalle 14:30 accoglierà tutti i tifosi ed i visitatori proponendo degustazioni tipiche delle terre di Coriano nell’attesa che alle 19:00 si accenda straordinariamente la Fiamma del Sic.

Il calendario degli eventi, in continua evoluzione, si arricchisce giorno dopo giorno di nuove iniziative.



Manifestazioni, quelle che compongono il calendario della Riders’ Land Experience, che saranno organizzate nel rispetto degli standard e delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.