Porti, dalla Regione risorse anche per Rimini e Cattolica

| 16:21 - 09 Settembre 2020

Il porto di Cattolica.

Parere favorevole della Commissione Territorio presieduta da Stefano Caliandro alla delibera della Giunta che finanzia per il 2020 i Comuni sede di porto regionale.

Si tratta di circa 100mila euro ripartiti fra i porti di Goro (6.1000 euro), Comacchio (19.000 euro), Cesenatico (14.000 euro), Rimini (49.580 euro) e Cattolica (17.000): le risorse potranno essere utilizzate per le spese inerenti ai rispettivi ambiti portuali per illuminazione, pulizia, cura dei segnalamenti ottici per la navigazione, segnaletica stradale e verde pubblico.

Critiche alla delibera sono arrivate dal consigliere Michele Facci (Lega) per il quale, a norma delle vigenti leggi, la Regione dovrebbe sostenere tutte le spese dei Comuni a sostegno dei porti regionali, mentre per il 2020 sono stanziate risorse che coprono solo la metà delle spese. "La Regione è inadempiente rispetto alle proprie stesse leggi", rimarca Facci.