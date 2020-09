Coronavirus San Marino: 18 casi attivi e uno solo in ospedale

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:55 - 09 Settembre 2020

Foto Simone Fiorani.

A San Marino negli ultimi quattro giorni si sono registrati sei casi in più di positività al nuovo coronavirus. Il bollettino odierno, riferito a ieri (martedì 8 settembre) aggiorna anche sulle condizioni di salute dell'unico paziente ricoverato in ospedale, nel reparto Covid: è stabile dopo il ricovero, motivato da un quadro di polmonite. I casi attivi sul territorio della Repubblica del Titano sono 18: 17 sono in isolamento domiciliare. L'età media è di 42 anni e i nuovi contagi sono riconducibili prevalentemente ai rientri dall'estero. Quattordici le quarantene attive, due le nuove guarigioni, mentre alla data dell'8 settembre sono stati eseguiti 7.176 tamponi e 21.346 test sierologici.



La Direzione Sanitaria raccomanda ai cittadini di rispettare le normali indicazioni igienico sanitarie per ridurre e contrastare la diffusione del virus, e che qualora presentassero febbre o sintomi respiratori di non recarsi direttamente in Pronto Soccorso, ma contattare il proprio medico curante o la guardia medica.