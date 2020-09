Cicloturismo: tour operator alla scoperta di Valmarecchia e Valconca

Turismo

Da giovedì 10 settembre in programma un altro appuntamento promosso da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici nell’ambito del progetto di promozione e marketing della destinazione “Emilia Romagna Cycling”. Dopo le azioni di comunicazione dei Press Trip di luglio e i primi eventi Door to Door in Europa, il terzo appuntamento stagionale con il Fam Trip vede invitati nove Tour Operator specializzati nel prodotto bike provenienti da Italia, UK, Austria e Spagna.



Il programma prevede l’arrivo degli ospiti nella giornata di domani (giovedì 10 settembre) presso un bike hotel di Acquapartita (Bagno di Romagna). Nel pomeriggio la presentazione del progetto “Emilia Romagna Cycling” curata da Apt Servizi e Terrabici con tutti i dettagli dell’Educational Tour. Venerdì 11 settembre in programma il primo bike tour con bici gravel su un percorso che porterà al Monte Fumaiolo con la visita alla sorgente del fiume Tevere.



Sabato 12 il secondo bike tour che da Acquapartita attraverserà le valli del Savio e dell’Uso e la Valmarecchia con destinazione Verucchio. Nel pomeriggio i tour operator saranno accompagnati all’edizione 2020 dell’Italian Bike Festival di Rimini per conoscere da vicino tutte le novità della “bike industry” internazionale.



In serata il trasferimento in un bike Hotel di Cattolica, dove il Fam Trip farà tappa per gli ultimi tre giorni. Domenica 13 in programma l’ultimo bike tour guidato in gravel tra la Valconca, Gradara e il Parco del San Bartolo. Lunedì la giornata più importante con il Workshop e la classica formula del BtoB che metterà a confronto i sellers del Consorzio Terrabici con le travel companies presenti e i loro buyers invitati.



I Tour Operator presenti all’Educational Tourn sono: Bike Triangle (Austria), Italy Bike Tours (UK), Inspired Italy (UK), Fun Active (Italia/UK), Bici e Vacanze (Italia), Ciclando (Italia), CicloPosse (Italia), Bike Division (Italia), Bike Spain (Spagna).