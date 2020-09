Comune e Fondazione Culture Santarcangelo assumono due figure professionali, ecco quali

Attualità

| 14:41 - 09 Settembre 2020

L’amministrazione comunale di Santarcangelo ha indetto una procedura selettiva per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico in qualità di esperto in ricerca e monitoraggio di finanziamenti europei, nazionali, regionali e locali da assegnare all’ufficio Politiche comunitarie. L’incarico, a tempo pieno e determinato previsto dal piano triennale del fabbisogno, è conferito ai sensi dell’art. 110 del Decreto Legislativo 267/2000 ed è inquadrato quale istruttore direttivo amministrativo Categoria D1 per la durata del mandato del sindaco.



I compiti assegnati riguardano la raccolta di informazioni sulle opportunità di finanziamento a livello europeo, nazionale, regionale e locale; il supporto agli organi politici e ai settori e uffici dell’Ente, nell’adesione e partecipazione ai progetti, anche attraverso la redazione di report sulle caratteristiche del finanziamento prescelto oltre alla predisposizione di progetti per le diverse tipologie di finanziamento, compresa la predisposizione e/o raccolta del materiale utile alla realizzazione degli stessi, nonché la creazione di eventuali reti di partenariato, anche fra soggetti che operano in nazioni o regioni diverse. L’incaricato dovrà inoltre occuparsi della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti presentati, una volta approvati, compresa la verifica del corretto avanzamento della spesa e del perseguimento degli obiettivi prefissati oltre alla gestione delle relazioni con i partner italiani ed europei.



Fra i requisiti richiesti, avere un buon grado di conoscenza della lingua inglese e ed essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea magistrale oppure laurea specialistica e aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un triennio in funzioni di pari livello, corrispondenti/attinenti alla posizione oggetto della selezione.



Le domande vanno presentate entro le ore 12 dell’8 ottobre 2020 utilizzando l’apposita piattaforma presente sul sito internet del Comune dove è pubblicato l’avviso di selezione.



La Fondazione Culture Santarcangelo (Fo.Cu.S.) ha invece avviato le procedure per l'assunzione di un istruttore responsabile di segreteria amministrativa e organizzativa, con contratto a tempo indeterminato. La posizione di lavoro, le competenze e i requisiti per partecipare alla selezione sono indicati nell’avviso pubblicato sui siti internet della Fondazione e del Comune di Santarcangelo dove è possibile scaricare anche il modulo per la presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del 7 ottobre 2020 tramite consegna a mano direttamente presso il Met (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30), raccomandata A.R. (Museo Etnografico –Via Montevecchi n. 41 – 47822 Santarcangelo di Romagna), o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: focusantarcangelo@pec.it (la domanda e il curriculum devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Museo Etnografico, tel. 0541/624703, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.