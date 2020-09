Coriano: dopo il crollo di palazzo Tomasetti, lavori per riaprire la strada l'11 settembre

Attualità

Coriano

14:31 - 09 Settembre 2020

Il crollo che ha interessato l'antico palazzo Tomasetti.

Oggi (mercoledì 9 settembre) la sala della giunta comunale di Coriano ha ospitato un tavolo tecnico con la presenza dei tecnici comunali e provinciale, a seguito del crollo di parte di palazzo Tomasetti, in località Cavallino. Era presente anche il proprietario dell'immobile e un tecnico di sua fiducia. La Provincia di Rimini ha chiuso al traffico la “Rimini-Montescudo” al Km. 10+900 e la richiesta alla proprietà di intervenire immediatamente, con opere provvisionali, provvederà la riapertura della viabilità, in una prima fase a senso unico alternato. «Abbiamo operato con i criteri di massima urgenza al fine di garantire l'esecuzione delle opere da parte del privato in tempi rapidissimi considerando che il crollo è avvenuto nel week end. Contiamo sulla riapertura della viabilità provinciale entro la mattinata di venerdì 11 settembre», spiega il vicesindaco Gianluca Ugolini.