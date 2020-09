Niente tassa di suolo pubblico per gli ambulanti dei mercati di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:30 - 09 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Cosap gratuita per gli ambulanti dei mercati di Riccione fino al 31 ottobre. Lo annuncia l'assessore al bilancio Luigi Santi: si estendono quindi le agevolazioni previste dopo il lockdown per i pubblici esercizi, grazie al progetto Riccione Square. Fino al 31 ottobre e per i mesi di lockdown passati, la Cosap per gli ambulanti sarà quindi gratuita. «Abbiamo infatti messo in campo oltre 70 mila euro di risorse dal Bilancio del Comune e così grazie anche alla strada tracciata dal progetto che ha permesso gli ampliamenti su suolo pubblico di Riccione Square per l'estate 2020, abbiamo raccolto la richiesta degli ambulanti andando anche oltre le loro aspettative», spiega Santi.