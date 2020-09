A Misano arriva Dedikato, partenza domani sera con Paolo Cevoli

Eventi

Misano Adriatico

| 13:35 - 09 Settembre 2020

Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni con Paolo Cevoli e Corona.

In piazza della Repubblica a Misano Adriatico batterà forte il cuore della Riders’ Land. Parte domani sera il programma di eventi che Misano ha voluto per mantenere alta l’attenzione in avvicinamento alle gare della MotoGP. Il doppio Gran Premio ha raddoppiato anche l’impegno dell’amministrazione per garantire agli ospiti, ancora numerosi negli alberghi oltre che agli appassionati del territorio, un calendario di appuntamenti interessante e rispettoso dei protocolli di sicurezza.

“Nessuno poteva immaginare fra aprile e maggio cosa sarebbe successo quest’estate sotto l’aspetto turistico – dice Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano – ma quel che è certo è che abbiamo messo in campo impegno e risorse affinché fosse la migliore estate possibile. Il bilancio lo faremo alla fine, anche se credo che il risultato sia al di sopra delle previsioni. Non molliamo, l’estate è ancora lunga e c’è voglia di vivere in relax all’insegna della sicurezza. Ora saremo per 10 giorni sotto i riflettori di tutto il mondo e sono certo che offriremo una immagine straordinaria quanto ad efficienza organizzativa e determinazione”.

Il programma di DediKato 2020, contributo di Misano al palinsesto di The Riders’ Land Experience che coinvolge Riviera di Rimini e San Marino, si avvia domani sera, all’insegna del divertimento e delle riflessioni sull’importanza della MotoGP e degli eventi a favore del territorio e dell’industria turistica.

Domani sera, con ingresso gratuito e dalle 21.00, si parte con ‘Romagnoli DOP… alla griglia di partenza’. Già nel titolo il rimando all’ospite, il comico Paolo Cevoli, protagonista di esilaranti performance coi cortometraggi che hanno tracciato il profilo del romagnolo e della sua ‘ignorantezza’. Insieme a Cevoli, intervistati da Marco Corona, il Presidente dell’APT Davide Cassani e l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Con Cassani, anche Commissario Tecnico della nazionale di ciclismo, si parlerà inoltre dell’imminente grande appuntamento col mondiale di ciclismo nella vicina Imola (24-27 settembre). Significativa la presenza dell’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini. La Regione ha svolto un ruolo fondamentale per raddoppiare la MotoGP a Misano, credendo fortemente che sport e musica siano volani potenti per la ripartenza dell’economia turistica.

E Misano s’è sintonizzata, affiancando ai talk show anche due concerti nel sabato sera di vigilia dei due gran premi, i Moka Club sabato prossimo e Joe di Brutto sabato 19.