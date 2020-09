Nasce Luisa charity for Arop, mercatino di moda per aiutare i bambini affetti da tumori nel sangue

Eventi

Luisa Severi.

Quando moda, fantasia, solidarietà e amore si mescolano danno vita a “LUISA CHARITY for AROP”, il mercatino di raccolta fondi per sostenere le attività solidali di AROP Onlus che si terrà sabato 12 settembre nel bellissimo scenario di Piazza Cavour, nel cuore del centro storico di Rimini.

Durante questo importante evento si potranno trovare capi di abbigliamento e accessori moda firmati come ad esempio Antonio Croce Milano, Gianluca Capannolo, Casadei, Messagerie, Moncler, P.A.R.O.S.H., Rose Sélavy, Tory Burch, Tomassini. Un appuntamento quello di sabato ideato da Luisa Severi, nota imprenditrice riminese che per 53 anni è stata a capo del famoso brand Luisa Boutique. Luisa Severi è una icona della moda, fonda la sua prima Boutique nel 1967 e per oltre 50 anni è il punto di riferimento per la moda di lusso a Rimini. È conosciuta a livello internazionale.

La collaborazione tra Arop e Luisa Severi risale ad anni fa quando insieme organizzarono la manifestazione “DI CUORE” con la quale AROP raccolse una cifra record e l'appuntamento di sabato nasce proprio per sostenere le attività solidali di AROP ONLUS, Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica.

A.R.O.P. è un'organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 15 anni, con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l'obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.