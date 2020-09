Baseball: oggi gara 1 della finale scudetto tra San Marino e Bologna

Sport

Repubblica San Marino

| 12:46 - 09 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Lieve cambiamento riguardante gara2 e gara3 tra San Marino e Bologna. La squadra di casa, al contrario di quanto stabilito precedentemente, sarà quella che fisicamente ospiterà l’incontro. Dunque, in gara2 San Marino e in gara3 Bologna.



Ecco il calendario del trittico con la Fortitudo.



Oggi, mercoledì 9 settembre – San Marino vs Bologna, Serravalle ore 20 (home team San Marino)

Venerdì 11 – San Marino vs Bologna, Serravalle ore 20 (home team San Marino)

Sabato 12 – Bologna vs San Marino, Bologna ore 20 (home team Bologna)