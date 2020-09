Calcio RSM: Cosmos, il 13 settembre l'esordio in coppa contro il San Giovanni

Sport

Repubblica San Marino

| 12:43 - 09 Settembre 2020

L'attaccante Achille Della Valle.

Mancano pochissimi giorni ormai all’avvio della nuova edizione del campionato sammarinese di calcio. La formula della competizione è stata cambiata totalmente dalla Federcalcio: da quest’anno infatti, è previsto un girone all’italiana seguito dai play-off, con le prime quattro classificate della prima fase che accederanno direttamente alla seconda, mentre le altre otto si contenderanno i restanti quattro pass tramite spareggio. La prima partita della Società Sportiva Cosmos si terrà domenica 13 settembre alle ore 15, al campo sportivo di Domagnano, e vedrà come avversario il San Giovanni, eliminato l’anno scorso agli ottavi di finale della Coppa Titano.



L’attaccante sammarinese Achille Della Valle ci parla della sua permanenza in squadra e della nuova stagione, la seconda consecutiva in maglia gialloverde: «Un’altra annata alla Cosmos per me è sicuramente voglia di rivincita, voglia di migliorare e voglia di superare il momento Covid che ha segnato la passata stagione. Le settimane di preparazione sono volate... Amo far fatica e spingere il mio corpo sempre oltre al limite. Stiamo lavorando bene assieme a tutto lo staff per affrontare al meglio la prossima stagione e farci trovare pronti».