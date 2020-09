KiSS Misano raddoppia per il Gp di San Marino e della Riviera e dell'Emilia-Romagna

Sport

Misano Adriatico

| 12:21 - 09 Settembre 2020

Edizione straordinaria e doppia per KiSS Misano - Keep it Shiny and Sustainable, l’iniziativa per rendere più sostenibile il Gran Premio San Marino | Riviera di Rimini e il Gran Premio Emilia Romagna | Riviera di Rimini, le due tappe straordinarie del Campionato Mondiale di MotoGPTM che si disputano al Misano World Circuit Marco Simoncelli nei week-end del 11-13 settembre e del 18-20 settembre.

Il programma KiSS Misano è promosso da Misano World Circuit, FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams Association) mentre la progettazione e il coordinamento sono affidati a Right Hub, società specializzata nella realizzazione di iniziative per migliorare l’impatto ambientale e sociale legato ai grandi eventi (sportivi, musicali, aziendali, fieristici, etc.) e alle location che li ospitano.

L’emergenza coronavirus che ci ha colpito in questo 2020 ha imposto a tutti noi, alle imprese, al mondo degli eventi, delle forti restrizioni e limitazioni con conseguenze economiche, ambientali e sociali molto forti e ha provocato dei cambiamenti radicali nelle nostre abitudini.

Tutti stiamo lavorando alla ripartenza, tuttavia molti settori dell’economia sono ancora in forte crisi e stanno affrontando una difficile ripresa.

L’unica certezza è che la sostenibilità sarà un elemento prioritario e fondamentale nella ripartenza post COVID-19.

Organizzare l’edizione 2020 di KiSS Misano è il segno della ripartenza con la sostenibilità al centro in occasione di un grande e importante evento sportivo internazionale in Italia.

Sarà l’ulteriore dimostrazione del coraggio e la determinazione che contraddistingue l’Italia, e in particolare l’Emilia-Romagna, data la location del MWC, come anche la Repubblica di San Marino, nel ripartire con entusiasmo e coraggio.

La straordinarietà di questa edizione di KiSS Misano è quella che sarà una «doppia» edizione in quanto si svolgerà in due week end consecutivi e sarà una edizione “virtuale” che si svolgerà attraverso i social network e il web.

Sarà un’edizione molto diversa dal solito, ma arriverà comunque al cuore di tutti.

KISS MISANO 2020

Il tema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti sarà ancora più importante in quanto, oltre alla gestione ordinaria dei diversi materiali, vi sarà la gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Tutti - dai team e gli operatori del paddock, agli spettatori che verranno ad assistere dal vivo i Gran Premi – devono essere consapevoli su come gestire i DPI per proteggere se stessi e gli altri (anche in riferimento al protocollo MWC Rev.05 del 20/05/2020).

Verrà svolta un’attività di comunicazione e sensibilizzazione attraverso i canali social network di KiSS Misano e del Misano World Circuit (Instagram e Facebook).

Durante i Gran Premi verranno lanciati messaggi di sensibilizzazione dagli speaker ufficiali del Misano World Circuit.

I piloti della The Riders’ Land insieme a MWC, da sempre molto vicini al programma KiSS Misano, saranno i protagonisti di due belle iniziative:

ü La piantumazione degli alberi (Misano World Circuit Garden), con la decisione dei dipendenti di MWC di aggiungere alle iniziative del programma KiSS Misano gli alberi ricevuti in dono dal Gruppo Financo, proprietario del circuito, nell’ambito del progetto "piantiAMO gli Alberi, sosteniAMO il Pianeta” come segno di ripartenza e fiducia nel futuro, per l’occasione con la presenza del pilota di MotoE Alex De Angelis;

ü Le «pillole video» dei piloti con messaggi di sensibilizzazione sull’economia circolare per ispirare tutti gli appassionati.

Quello intrapreso da MWC sul fronte delle attenzioni alla sostenibilità dell’evento è un percorso avviato da tempo, proprio mutuando il programma KiSS Misano a tutti gli eventi e in ogni azione, come l’ultima di dotare il parco mezzi di servizio di scooter elettrici Super Soco. Anche il Piano industriale avviato per innovare le strutture guarda a questi aspetti come parte integrante di ogni azione.

“Il programma KiSS Misano – commenta Andrea Albani, Managing Director MWC – accompagna tradizionalmente l’evento esaltando il profilo della sostenibilità, una delle sfide decisive per il futuro dei grandi eventi. Sappiamo tutti che l’edizione 2020 della MotoGP a MWC si svolge in uno scenario nuovo e inatteso, ma la sfida legata ai modelli di comportamento resta valida e anzi ci stimola ulteriormente. Le azioni programmate si accostano ai messaggi di prevenzione e sensibilizzazione, avremo due weekend nei quali proprio la responsabilità giocherà un ruolo decisivo. Sono fiducioso e lavoriamo con impegno perché tutto riesca al meglio”.

"Questa doppia edizione KiSS – afferma Kattia Juàrez, Direttore della Commissione di Sostenibilità di FIM - sarà una pietra miliare significativa nella storia del programma, il primo evento post-lockdown in assoluto e quale modo migliore che in modo resiliente, creativo e sostenibile. Lo sport, oggi più che mai, gioca un ruolo cruciale nella società. Oltre all'intrattenimento, contribuisce alla diffusione dei valori e oggi, più che mai, a diffondere messaggi di solidarietà. Questa volta contribuirà alla diffusione di misure per la comunità. Questo fatto è la vera filosofia KiSS! Un programma adattato alle esigenze e alle circostanze di ogni organizzatore che accompagna gli obiettivi strategici in cerca di sostenibilità. Questa edizione, non saremo in loco con il KiSS Crew, tuttavia, accompagneremo virtualmente l'intero processo, e in pista lo staff del circuito sarà attento alle esigenze di gestione dei rifiuti, pulizia e altro ancora. Vi auguro molto successo in queste due edizioni del programma KiSS e vi invito ad attenervi alle regole necessarie per la vostra sicurezza e la comunità".