Cade dal balcone di una casa a Torre Pedrera: muore un fabbro della zona

Cronaca

Rimini

| 11:51 - 09 Settembre 2020

L'immagine dell'incidente mortale di questa mattina a Torre Pedrera.

Una tragedia domestica si è consumata questa mattina attorno alle 11.30 in una palazzina residenziale a Torre Pedrera di Rimini. Un fabbro di 48 anni, E.M. molto conosciuto in zona, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute, è caduto dal terzo piano dopo che la ringhiera del balcone sul quale stava lavorando si è staccata, non assicurandogli più un supporto stabile. Secondo quanto raccolto al momento sembra che l'operaio stesse lavorando proprio per assicurare in modo più stabile il parapetto al muretto. In un primo momento era stato mobilitato anche l'elisoccorso, che però è stato revocato quando si è capito che per l'uomo non c'era più nulla da fare.