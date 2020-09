Trasporto scolastico, sui bus di Bellaria giovani tutor per l'accoglienza degli alunni

Attualità

In vista dell’inizio del nuovo anno didattico l’amministrazione comunale di Bellaria-Igea Marina annuncia un’importante iniziativa che riguarda il trasporto scolastico, che sarà garantito e avverrà in continuità con gli anni precedenti in quanto a qualità e capillarità, pur nel rispetto rigoroso delle vigenti norme anticontagio. A bordo compariranno due figure nuove, quelle di hostess e steward che, nelle prime due settimane di lezioni, accoglieranno gli alunni sui bus sia all’andata che al ritorno, facendoli accomodare in maniera ordinata e corretta, e spiegando loro gli opportuni comportamenti da tenere durante il tragitto. Un compito per il quale, in continuità con il buon lavoro svolto in coprogettazione con Kiklos durante gli ultimi mesi, sono stati individuati alcuni dei ragazzi già impegnati nei centri estivi 2020: figure giovani e che già hanno maturato una preziosa esperienza nel rapporto con i bambini, soprattutto nelle delicate vesti di “tutor” chiamati a far rispettare distanza sociale e buone abitudini anti contagio. Una scelta che, non di meno, intende avere apprezzabili risvolti sul piano occupazionale per ragazzi che, già durante l’estate, si sono dimostrati affidabili e meritevoli.



L’iniziativa interesserà tutti i bus del trasporto scolastico nelle prime due settimane di lezione, e proseguirà a rotazione sulle diverse tratte fino alla fine dell’anno solare. Significativo l’impegno messo in campo dal Comune, al pari di quanto fatto per le mense e per l’ulteriore adeguamento degli spazi per accogliere in sicurezza i ragazzi delle scuole dell’infanzia, delle primarie di primo e di secondo grado.