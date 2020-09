Domenica bautrekking a San Leo, passeggiata con gli amici a quattro zampe

Eventi

San Leo

| 09:45 - 09 Settembre 2020

Un’esperienza fuori dai luoghi comuni. Il bautrekking è un’attività nuova ma che, in realtà, esiste da sempre. È l’emozione di una passeggiata immersi nella natura accompagnati dal proprio amico a quattro zampe. Domenica 13 settembre il centro cinofilo Sguinzagliamoci insieme ai Treknauti (guide ambientali escursionistiche) organizza un bautrekking adatto a chiunque voglia cimentarsi in questa attività. Ci si potrà immergere in suggestivo paesaggio, con i panorami mozzafiato, nei pressi di San Leo. Natura, cultura e spiritualità si intrecceranno davanti agli occhi e nei racconti di guide esperte, non solo di natura ma anche di storia dell'arte con una profonda conoscenza del territorio.

Il trekking sarà inoltre occasione per gestire i cani in un ambiente naturale in presenza di altri cani, seguiti dall'occhio attento ed esperto di un'educatrice cinofila professionista. Sarà dunque possibile vedere i propri cani con occhi nuovi, in un ambiente a loro congeniale come il bosco, questo consentirà a tutti di rafforzare ulteriormente la comprensione e la relazione con il proprio amico a 4 zampe. Il ritrovo è alle 9.30 a San Leo sulla strada Leontina Quattroventi (SP22) 82, vicino area sosta camper. L'evento è a numero chiuso ed è obbligatoria l'iscrizione. Per informazioni 347 4945672 o 392 2298054. mail: serena.giorgetti@sguinzagliamoci.it o treknauti@gmail.com