Voragine davanti una casa a Miniera di Perticara, iniziati i lavori di ripristino

| 17:49 - 08 Settembre 2020

I lavori di sistemazione.

Sono iniziati oggi (martedì 8 settembre) i lavori di messa in sicurezza della via Guido Donegani, a Miniera di Perticara di Novafeltria, a seguito della voragine che si era aperta nel terreno, per un diametro di circa 7 metri, lo scorso 20 luglio. (Vedi notizia) A distanza di una cinquantina di giorni hanno preso il via le operazioni, a seguito dei sopralluoghi dei tecnici di protezione civile e del comune di Novafeltria. Nel punto interessato dai lavori si trovava il pozzo Alessandro, uno dei sette pozzi della miniera di zolfo chiusa nel 1964. Il 20 luglio erano state evacuate due famiglie.