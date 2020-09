Pennabilli rivive l'antico rito della transumanza, in arrivo un piccolo branco di puledri

Attualità

Pennabilli

| 17:12 - 08 Settembre 2020

Pennabilli si prepara alla transumanza.

In Alta Valmarecchia si celebre il rito della transumanza, le migrazioni stagionali del bestiame che avvenivano dai pascoli dell'Appennino a quelli della Maremma. Quest'anno, causa restrizioni per l'epidemia da nuovo coronavirus, il viaggio avrà breve durata: non ci sarà il tradizionale percorso dagli Appennini dell'entroterra riminese e l'arrivo nel grossetano. Giovedì 10 settembre i "cavalcanti della tradizione" partiranno da Pieve Santo Stefano, nell'aretino, in sella ai cavalli, spostando un piccolo branco di puledri. Attraverseranno sentieri antichi fino ad arrivare a Pennabilli nel pomeriggio di venerdì 11 settembre.