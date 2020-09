Dal governo 85.900 euro per le Unioni dei Comuni del riminese

Attualità

| 16:39 - 08 Settembre 2020

Arrivano i contributi del governo per le Unione dei Comuni: quella del Valmarecchia riceverà 59.929,84 euro, quella della Valconca 26.050,09 euro. La "fetta" per la Provincia di Rimini è quella più esigua, in totale sono oltre 85.900 euro. Nel complesso sono stati 7,5 milioni di euro i contributi per le Unioni dei Comuni dell'Emilia Romagna, come annunciato dall'assessore regionale al bilancio Paolo Calvano. Le risorse, stanziate nel decreto Rilancio, sono inserite nel pacchetto di contributi straordinari per il sostegno agli enti locali.