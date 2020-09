FOTO Si schianta con il fuoristrada contro un albero: ferito 57enne. Sul posto l'elisoccorso

Cronaca

Pennabilli

| 15:42 - 08 Settembre 2020

La jeep Suzuky distrutta dopo l'impatto con l'albero.

Incidente stradale alle 15 di oggi (martedì 8 settembre) sulla Strada Provinciale 97, in Alta Valmarecchia: un 57enne stava percorrendo la strada per Soanne, poco dopo il ristorante albergo "Il lago verde", quando è finito fuori dalla carreggiata, alla guida di un fuoristrada Suzuki. Forse una distrazione o forse un malore ha causato l'incidente:

il veicolo, andato distrutto nella parte anteriore, ha impattato con forza contro un albero. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'ambulanza: il ricovero all'ospedale è stato effettuato con l'elicottero. Le condizioni del 57enne non sembrano fortunatamente gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri, che ha provveduto a chiudere la strada al traffico, durante i rilievi.